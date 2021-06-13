 

Северная Корея решила бороться с южнокорейской музыкой, фильмами и клипами. За это теперь грозит до 15 лет лагерей

13.06.2021, 20:02, Новости дня
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Пропагандистские СМИ Северной Кореи много лет рассказывали о тяготах жизни в Южной Корее. Но фильмы и клипы из этой страны образ разрушают созданный образ, написал журналист. Кассеты и компакт-диски с музыкой и фильмами из Южной Корей передают в КНДР контрабандой из Китая. Прослушивание и просмотр посылок происходит за закрытыми дверями и задрапированными окнами, отметил Чхве Санг-Хун.

В декабре 2020 года в Северной Корее ужесточили меры против тех, кто слушает музыку, смотрит фильмы и читает книги из Южной Кореи. Им грозило ранее пять лет трудовых лагерей, а теперь 15. Распространяющие такие материалы рискуют получить наказание в виде смертной казни, написала The New York Times. Новый закон предусматривает до двух лет лагерей для тех, кто “говорит, пишет или поет в южнокорейском стиле”.

Ким Чын Ын в апреле этого года предупредил, что у жителей КНДР происходят “серьезные изменения в идеологическом и психологическом состоянии”, поскольку “культурное вторжение Южной Кореи вышло за пределы допустимого уровня”, сказал в комментарии газете главный редактор японского издания Asia Press International Дзиро Ишимару.

Контекст:

Издание Daily NK в мае этого года писало о публичной казни жителя Северной Кореи за продажу CD-дисков и USB-накопителей с южнокорейскими фильмами, драмами и музыкальными клипами. Мужчина по фамилии Ли работал главным инженером в комиссии по управлению сельским хозяйством города Вонсан. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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