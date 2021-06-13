Мнение: Сухой закон в современных США, готовка еды на 3D-принтере и запрет меха в Израиле

1. Оказывается, в США до сих пор действует сухой закон. Правда, только на территории отдельных округов (в основном на юге и востоке страны, а также на севере Аляски, чтобы не спаивать эскимосов). На заглавной карте показаны графства США, в которых продажа алкоголя полностью запрещена (красный цвет), либо серьёзно ограничена (жёлтый цвет):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухой_округ

Сухой округ (англ. Dry county) — округ в США, власти которого запрещают продажу любых видов алкогольных напитков. В некоторых округах запрещена продажа вне помещений, в других — продажа в помещениях, либо и то и другое. В США существуют десятки сухих округов, большинство из которых расположено на юге страны. Также существует ряд небольших юрисдикций, таких как города или посёлки, на территории которых также запрещена торговля алкоголем. Они известны как сухие города или сухие посёлки. Сухие юрисдикции можно противопоставить «мокрым» (минимальные запреты на торговлю алкоголем) и «влажным» (меньше запретов, чем в «сухих», но больше, чем в «мокрых»).

Отказ от алкоголя приносит сухим графствам как плюсы, так и минусы:

Исследование, проведённое в Кентукки, показало, что жители сухих округов вынуждены уезжать дальше от своих домов, чтобы купить алкоголь, увеличивая тем самым расстояние переездов в нетрезвом виде, хотя выяснилось, что количество аварий вызванных алкоголем примерно одинаково в сухих и влажных округах.

Другие исследователи указали на то же явление. Винн и Джакопасси отметили, что жители влажных округов, скорее всего, имеют «более короткие расстояния (для поездок) между домом и питейными заведениями»”. В своём исследовании Шульте и его коллеги утверждают, что «это может привести к обратным результатам, поскольку под воздействием алкоголя, люди передвигаются на большие расстояния, что увеличивает их подверженность авариям в сухих округах».

Данные Национального управления дорожного движения и безопасности показали, что в Техасе смертность в результате несчастных случаев, связанных с алкоголем, в сухих округах в течение пятилетнего периода составила 6,8 на 10 000 человек. Это было в три раза больше, чем во влажных округах: 1,9 на 10 000.

Исследование, проведённое в Арканзасе, показывает, что сухие и влажные округа часто соседствуют, и что точки по продаже алкоголя часто находятся в непосредственной близости от округа и даже границы штата.

Другая проблема, с которой может столкнуться сухой округ или город — это потеря налоговых поступлений, поскольку люди, употребляющие алкоголь, готовы поехать в другой город, округ или штат, чтобы приобрести выпивку. Округа в Техасе столкнулись с этой проблемой, из-за чего в некоторых из них жители проголосовали за отмену ограничений, с целью оживить коммерческую деятельность у себя. Хотя идея привлечения большего дохода, и, возможно, создания новых рабочих мест может быть привлекательной с экономической точки зрения, противодействие со стороны религиозных организаций остаётся в силе.

Согласно одному из исследований, переход от запретов на алкоголь к его легализации вызывает рост преступности. Согласно исследованию, рост количества питейных заведений на 10% связан с ростом насильственных преступлений на 3-5%. Предполагаемая связь между питейными заведениями также является положительной, хотя и меньшей по величине.

С точки зрения науки, впрочем, сухие города делают всё правильно. Чтобы снизить потребление алкоголя, нужно затруднить доступ к нему. Именно затруднить доступ, а не запретить полностью, так как полный запрет вызовет к жизнь ряд очень неприятных побочек.

2. Инноваторы пророчат России прекрасное высокотехнологичное будущее, которое перевернёт самые основы нашей культуры. В этом прекрасном будущем мы с вами будем питаться «зелёной» напечатанной едой из растительного мяса:

https://lenta.ru/news/2021/06/11/food/

В течение ближайших пяти-семи лет россияне смогут печатать себе еду на 3D-принтере, а сами устройства будут так же доступны, как, например, пылесосы. Такое развитие технологий на полях конференции «Будущее человечества и будущее «зеленой энергетики»: вместе или против» пообещал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, продукты питания уже печатают, но пока их использование очень ограничено. Например, с помощью принтеров декорируют торты. Однако поиск решений уже ведется, и в итоге на рынок попадут уже массовые и дешевые устройства.

Песков подчеркнул, что для массовости технологию следует объединить с другим набирающим обороты трендом — производством растительного мяса. Такая печать еды поспособствует «зеленому переходу», ведь для производства продуктов станут использовать растительные компоненты.

Разработка 3D-принтеров для продуктов входит в дорожную карту FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Под FoodNet подразумевают рынок технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления продуктов питания. Предполагается, что российские компании с помощью инновационных продуктов смогут занять существенную долю рынка.

3. Искусственный мир продолжает наступать. В Израиле, где традиционно любят всевозможные ограничения, ввели запрет на натуральный мех:

https://lenta.ru/news/2021/06/11/israel/

Израиль стал первой в мире страной, запретившей продажу меха животных для производства одежды. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль. Как сообщает Jerusalem Post, запрет вступит в силу через шесть месяцев.

«Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий», — заявила она, назвав использование меха и кожи животных аморальным и избыточным.

Гимлиэль также выразила надежду, что принятое решение сделает израильский рынок моды более экологически чистым.

Отмечается, что местные активисты продвигали законопроект о запрете на использование меха с 2009 года. По данным организации, их деятельность поддерживали 86 процентов населения Израиля.

Понятно, легко запрещать мех, когда меховые животные в твоей стране не водятся. Обратите внимание — про запрет кожи крокодилов активисты молчат. Так как в Израиле достаточно крокодильих питомников, запрет испортил бы им бизнес.