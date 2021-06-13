Ким объяснила, почему развелась – Личное мнение

Пока Канье Уэст зачем-то надевает мусорный пакет на голову, а на нашу Ириночку — олимпийку, Ким Кардашьян, перешагнув сорокалетие, наконец-то объяснила, почему разводится с мужем.

Я её прямо зауважала после таких признаний:



Фото: Соцсети

«Мой муж разъезжал из штата в штат. И я была с ним в этих поездках, и мне казалось это нормальным. Но лишь когда мне исполнилось сорок лет, я поняла, что мне не нужен такой муж, который живет в другом штате».

Короче, Кимке нужен мужик, с которым можно вечерком посмотреть сериальчик, а не чувак, который живёт в Вайоминге или где он там постоянно шляется.

«Мне не хватает именно таких мелочей. По-крупному я живу уже сейчас, у меня есть все, что только можно себе представить».

Ну, и в чём она неправа? Нахрена нужен муж, если его нет рядом?

Ким привела в пример случай, когда занимались спортом с сестрой и её мужиком. Чувствовала себя лишней — так объяснила Кардашьян свои ощущения. Они — друг с другом, а сорокалетняя Ким — как пятая нога у собаки.

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Фото: Телеграм

Если Канье нравится бегать за нашей Ириночкой с подозрительным видом, устраивать шоу с надеванием чего-то на голову, то это его свободный выбор — велкам.

Главное, чтобы обоих устраивало.

Ким, как любой нормальной бабе, нужен муж-подушка для сериалов. Канье хочет бегать по полю за бабой — тоже нормально. Но очевидно, что делать Ким и Канье вместе нечего.

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