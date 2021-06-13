Мнение: Кто «вытаскивает за уши» из России американские компании?

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» Владимир Путин заявил, что компании из США «за уши вытаскивают» с российского рынка.

Дословно: «Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» (отсюда).

Может, кандидату экономических наук Владимиру Путину не доложили, почему на самом деле западные компании не хотят работать в России? И он не знает, что американские компании сворачивают работу в России не только из-за санкций, но еще и из-за произвола силовиков, понавозбуждавших прорву уголовных дел, наподобие «дела Магомедовых», дело Калви, даже уже не говоря про вакханалию с политически мотивированными уголовными делами в отношении Алексея Навального и его соратников….

Или Путин все прекрасно знает, но не хочет забивать головы своих поклонников серьезной информацией? Проще же обвинить во всем Запад.

Так или не так?

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