 

На въезде в Ивановскую область поставили наряды ДПС

13.06.2021, 19:26, Разное
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…из-за ситуации с COVID-19.

На въезде в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях выставили наряды ДПС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Решение о необходимости нарядов принял региональный оперштаб. Его причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в столице.

Для въезжающих в Ивановскую область жителей других регионов обязательная двухнедельная изоляция. Въезд без нее возможен тем, кто прошел полный курс вакцинации, у кого есть справка об отрицательном тесте, сделанном не ранее чем за три дня до въезда, либо справка о наличии антител, полученная не раньше начала текущего года.

В сообщении отмечается, что в Ивановской области ведется круглосуточная проверка справок о вакцинации не только на въездах, но и в самом регионе.

За последние сутки в Ивановской области зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом, в Москве — 7704 (самый большой прирост с начала года). По всей стране за сутки число заболевших выросло на 14 723, что стало рекордным приростом с середины февраля.

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Источник: Новая газета



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