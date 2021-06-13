 

Окрашивание волос летом 2021: какие оттенки будут модными для блондинок, брюнеток и рыженьких

13.06.2021, 19:22, Разное
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Стилисты уже давно определили, какое окрашивание будет в тренде в теплом сезоне этого года. Как оказалось, яркие цвета, которые явно выделяются на фоне других оттенков, будут уже не “в теме”. Модное летнее окрашивание теперь приближено к натуральному цвету волос. Так будет максимально стильно и комфортно для девушек и женщин.

Какое окрашивание подойдет блондинкам?

В теплом сезоне этого года для блондинок есть много интересных окрашиваний. Причем они подойдут не только натуральным светловолосым девушкам, но даже тем, у кого волосы темнее или тем, у кого яркие пряди. Чем светлее окрашивание, тем моднее. Распределение блонда должно идти по всей длине волос.

Девушкам с темными волосами, которые решат перекраситься в блондинок, не стоит переживать из-за отросших корней, потому что это лето открывает моду на темные корешочки. Блондинки даже могут – с целью соответствия моде – подкрашивать линию роста волос в цвета темнее собственного.

В тренде будут платиновые и пепельные оттенки. Но девушкам с такими волосами нужно более внимательно относиться к здоровью своих локонов.

Окрашивание волос шатенок и брюнеток

Девушки и женщины с более темным оттенком волос не останутся вне моды. Трендовым цветом для них будет темный шоколад, который актуален даже для блондинок, которым хочется попробовать непривычный оттенок.

В любом случае нужно помнить: выбирая модный цвет, нужно постараться подобрать наиболее естественный и у него не должно быть матовости. К тому же оттенок темный шоколад должен быть максимально насыщенным.

Темно-русый также будет на вершине моды этим летом. Стилисты отмечают, что он универсален и гармоничен, к тому же это подходящий цвет, чтобы потом можно было совершать разные трансформации с оттенками – и к более светлому, и к более темному. Здесь главное, чтобы темно-русый был максимально однородным.

Тем женщинам, который предпочитают темные оттенки, стилисты предлагают матовый черный. Глянцевые оттенки уже не в моде. А вот матовое окрашивание очень универсально, причем черный цвет примерить могут даже блондинки.

К тому же он прекрасно смотрится и на прямых, и на волнистых локонах.

Что выберут рыжеволосые?

Рыжеволосые девушки и женщины также не останутся в стороне от моды. Для них в тренде оттенок рыжий блонд, сменивший розовый блонд, который был на вершине модных хит-парадов.

Данное окрашивание подойдет и светловолосым, и рыжеволосым. А если оттенок темный, то рыжий блонд вывести потом будет очень сложно, да и локоны могут оказаться поврежденными.

А вот перекрашивать волосы в нежные рыжие оттенки будет можно целое лето в этом году. Только нужно, чтобы результат был однородным и мягким. К тому же с другими оттенками его сочетать не стоит, равно как и с отросшими корнями, ведь это не будет соответствовать моде.

Оттенок темная медь тоже на пике популярности. Дома, правда, сделать ее очень сложно, потому что парикмахеры применяют специальную технику. В итоге цвет будет не просто темно-рыжим, а с переливами.

Максимально выгодно такое окрашивание смотрится на прямых прядях. В этом случае эффект переливающихся оттенков будет сразу бросаться окружающим в глаза.



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