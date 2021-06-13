Идеальное время сбора – 10-11 часов утра: собираем листья смородины и малины для ароматного чая

Дачный сезон уже в самом разгаре — подрастает высаженная в грядки рассада, зеленеют плодовые кусты. Именно в это время с них пора собирать целебное сырье для лекарственного чая. Малина и смородина — настоящие природные сокровищницы, богатые всем набором питательных веществ. Правильно собрав и высушив их листья, можно обеспечить себя целебным чаем на весь будущий год. Главное, знать, как правильно собрать и сохранить сырье, чтобы оно осталось максимально полезным.

Польза листьев смородины и малины

Из листьев этих кустов получается восхитительный травяной чай, который является эффективным средством от многих недугов, а также для общего иммунитета организма. Листья также обладают вяжущими свойствами, очень эффективны при проблемах с кишечником, в частности при диарее.

Из этого сырья можно готовить полоскание при ангине и проблемах с деснами, также чай из смородины и малины поможет при язве желудка. Примочки с ним помогают заживлять любые раны, снимают усталость и раздражение глаз. Листья малины и смородины — прекрасное тонизирующее средство, эффективность повышается, если пить их вместе с мелиссой, мятой или шалфеем.

В медицине также используют эссенции из листьев малины и смородины. Они обладают мочегонным и слабительным действием. Благодаря очень низкому уровню сахарозы в листьях, такой чай не запрещен даже диабетикам. Сырье содержит фолиевую кислоту (витамин B9). Чай рекомендуется беременным женщинам, особенно в первом триместре. Современные медики утверждают, что употребление чая из листьев может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.

Как и когда собирать сырье

Время сбора очень важно, как и способ. Если правильно все сделать, то сам куст не пострадает, а все полезные свойства сухого сырья будут сохранены. Приступайте к сбору в начале или середине июня, когда листва еще молодая, чистая, свежая. Выбирайте день без дождя, любое сырье трав собирают в засушливую погоду. Если с утра на листьях была роса, дождитесь ее высыхания.

Важен также подходящий инвентарь для сбора листьев. Нужны будут хорошие ножницы или острый секатор. Руками отрывать их не нужно — так растение будет повреждено, на ветках останутся ранки, в которые может потом попасть инфекция. У травников обычно есть целые ритуалы, они относятся к травам и всему живому очень бережно. Только так можно получить пользу от природы, дающей силы и здоровье.

Главные правила сбора листьев

Листья с кустов не отрывают руками, хотя можно в крайнем случае снимать их, перемещая руку по побегу сверху вниз. Но лучше пользоваться ножницами или секатором. Всегда нужно отделять толстые черешки от листьев — они не содержат полезных веществ, а только мешают высыханию сырья. Важно следить, чтобы листья были здоровыми, без повреждений.

Если куст поражен вредителями, он не подходит для сбора. Для уборки предпочтительны хорошо развитые листья из нижней или средней части побега. И еще, настоящие травники всегда старались собирать сырье на растущей Луне. Теперь даже научно доказано, что в это время в листьях самая высокая концентрация полезных веществ. Возьмите на заметку эту мудрость наших предков.

Как высушить листья

Если у вас есть электрический дегидратор, это отличный способ высушить листья. Разложите их в один слой на противнях, установите минимальный огонь и включите таймер примерно на 8 часов. Есть современные модели с установкой таймера и последующим выключением. Вы можете просто сложить листья и забыть о них до следующего дня. В этом вся прелесть пищевых дегидраторов — их можно буквально включить и забыть!

Если у вас нет такого устройства, вы можете легко сушить травы в духовке. Выложите собранные листья одним слоем на противень, включите духовку на минимально возможный огонь и оставьте дверцу приоткрытой. Проверяйте и переворачивайте травы каждые 15-20 минут. Достаньте их из духовки, когда они станут немного хрустящими. Дайте листьям остыть при комнатной температуре.

Вы также можете использовать для сушки старую добрую дровяную печь. Просто поместите травы на сетку поверх печи или повесьте ее на потолок над печью. Сухой жар быстро высушит ваши листья. Если есть чердак в доме, можете сложить их там, оставив дверь и окно открытыми для притока воздуха. Особенно быстро высыхают листья на чердаке под жестяной крышей.

Как измельчить и хранить листья

Как только ваши листья полностью высохнут, пора их измельчить. Лучше делать это непосредственно перед приготовлением чая, на каждую порцию. Свежемолотые листья более эффективны, чем листья, которые были измельчены заранее и оставлены на несколько месяцев. Есть несколько методов нарезки листьев. Каждый может выбрать для себя самый удобный.

Наиболее быстрый и легкий метод — перемолоть сухие листья в кухонном комбайне. Вы также можете измельчить их ступкой с пестиком или кофемолкой. Если ни один из этих вариантов вам недоступен, попробуйте мелко нарезать сушеные листья ножом. Храните измельченное сырье для чая вдали от прямых солнечных лучей в герметичном контейнере, например, в стеклянной банке с крышкой.