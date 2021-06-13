В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами

В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус, по предварительным данным в нем находилось 45 человек, из них 10 госпитализированы, сообщают региональные власти.

«В Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нем находились 45 человек… Пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое – в Лодейное Поле», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале региона. Уточняется, что на месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи, а также областные спасатели и пожарные.

Как сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления МЧС России, по предварительным данным, погибших нет.

«По предварительным данным, автобус съехал в кювет. К счастью, погибших нет», – рассказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК России по Ленинградской области сообщили ТАСС, что водитель не справился с управлением из-за сильного дождя.

«По данным следствия, 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий – сильного дождя – водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области, водитель которого не справился с управлением, пострадали семь человек. В момент аварии в салоне находился 21 пассажир.