 

Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису дубляжа

13.06.2021, 19:18, Новости дня
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Из-за поездок в Крым российскую актрису дубляжа не впустили в Украину, ей запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

«Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка России. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя гражданка России сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в РФ как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года», – говорится на сайте МВД.

Имя актрисы на сайте не указывается, по данным одесского новостного портала «Думская», речь идет о Ларисе Брохман.

Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, в сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.



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