Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что принял решение о завершении своей спортивной карьеры.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается», – рассказал он журналистам, об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что Поветкин не исключил своего возвращения в профессиональный спорт.

«Не буду зарекаться. Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет», – сказал спортсмен.

Напомним, 27 марта Поветкин проиграл в Гибралтаре британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Соперники встречались на ринге во второй раз. В первом поединке в британском Брентвуде, который прошел 23 августа 2020 года, Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Позже Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении Поветкина в поединке против Уайта лучшим в 2020 году. В контракте на бой в британском Брентвуде был пункт о реванше, которым воспользовался Уайт.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).