 

Поветкин объявил о завершении карьеры

13.06.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что принял решение о завершении своей спортивной карьеры.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается», – рассказал он журналистам, об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что Поветкин не исключил своего возвращения в профессиональный спорт.

«Не буду зарекаться. Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет», – сказал спортсмен.

Напомним, 27 марта Поветкин проиграл в Гибралтаре британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Соперники встречались на ринге во второй раз. В первом поединке в британском Брентвуде, который прошел 23 августа 2020 года, Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Позже Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении Поветкина в поединке против Уайта лучшим в 2020 году. В контракте на бой в британском Брентвуде был пункт о реванше, которым воспользовался Уайт.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Саакашвили: Нам с Бушем бросили под ноги ручную гранату. И она не взорвалась! Шанс, чтобы игла не попала в детонатор, – один из 10–15 тысяч

26.07 / Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

04.07 / Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

03.06 / Глава Минтранса заявил о планах создать в РФ еще один лоукостер

04.01 / В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман

21.05 / Компания миллиардера Баффета после скандала продала акций банка на $32 млрд

13.10 / Lexus запустил в РФ продажи спецсерии внедорожника LX Heritage V8

09.07 / Голод может унести больше жизней, чем коронавирус – Oxfam

09.02 / Пентагон прокомментировал совместные учения России, Китая и Индии

01.06 / Вступил в силу приговор осужденному условно за растрату денег «Роснефти» Ишаеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика