Мнение: Козлы

Очередной раунд идиотской истерии – на марше! Вашу ж мать… причем ежу понятно, что в Москве раздувают “третью волну” с единственной целью – отравить жизнь как можно большему числу людей и ЧЕРЕЗ ЭТО как-то переломить общественное мнение в пользу “вакцинации”. Типа “пока мы все не уколемся этой дрянью, нас не выпустят из этого кошмара”.

Баранообразная “интеллигенция” в фейсбуках блеет такие “мысли” практически прямым текстом, уже ничего не смущаясь. Безмысленные интеллектюэли из нашего Мордора завистливо кивают на какой-нибудь Израиль или там Англию – вот, мол, у них уже “почти нормальная жизнь” (что, конечно, чушь) – а мы, а мы… и все настойчивее фейсбучные вопли о “принудительных прививках”.

При этом факт, что почти нормальная жизнь все эти месяцы если где и была, то только в России. И если власти обезумеют настолько, что захотят на ровном месте реанимировать старую хохму про “страшный ковид” – их просто сметут.

В конце концов, должен быть какой-то предел этому бесплатному цирку. Пусть все озабоченные чудовищным ковидом уколятся хоть всеми тремя вакцинами сразу, получат свой трехмесячный иммунитет непонятно от чего – и приготовятся подождать, пока остальные 80% россиян помрут в страшных мучениях (чего они, собственно, напряженно ждут уже с мая прошлого года). В опустевшей РФ всем этим шуликам будет просторно и вольготно.