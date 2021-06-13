 

“Вообще, ужас полный”. Российский писатель Ерофеев рассказал, как его с женой пытались отравить на кинофестивале

13.06.2021, 19:04, Новости дня
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Ерофеев сообщил, что был членом жюри кинофестиваля и, как утверждает писатель, он “не понравился кому-то из местных”. Сначала Ерофееву с женой подавали пластиковые бутылки с водой, но однажды принесли стеклянные. В этот момент, по мнению писателя, и произошла попытка отравления.

“Мы берем эту бутылочку, открываем. Моя жена Екатерина начинает глотать, и, вообще, просто ужас какой-то происходит. “Я беру эту открытую бутылку, и у меня начинается жжение рук, нос горит. Ну вообще, ужас полный”, – описал Ерофеев происходящее.

Сам Ерофеев, по его словам, из бутылки отпить не успел.

“Потом мне говорили, что если бы глотнул, то остановка сердца и до свидания”, – сказал он.

Писатель вместе с женой вызвали службу безопасности отеля.

“Они тоже попробовали, у них тоже нос жжет, слезы потекли. Потом пришли загадочные люди и сказали: “Лучше езжайте домой, в Москву”, – отметил Ерофеев.

Контекст:

Ерофеев рассказал о попытке отравления через несколько дней после выхода расследования Bellingcat и The Insider о возможной причастности спецслужб к отравлению российского писателя Дмитрия Быкова в 2019 году. Журналисты выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (2-я служба ФСБ). Это были Иван Осипов, Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Эта же группа участвовала в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В феврале этого года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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