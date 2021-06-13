Звезды “Скаженого весілля” Александр и Вера Кобзари расстались
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“Нужно оставаться людьми. И я думаю, что Вере было сложнее. Развод – это очень сложный акт”, – рассказал он.
Кобзар добавил, что с детьми у него хорошие отношения. Этот месяц они будут жить у него, так как Вера много снимается.
На вопрос телеведущей, есть ли у актера уже новая девушка или жена, тот ответил: “Нет, не жена. Еще не жена”.
ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:
Актеры познакомились еще во время учебы в театральном институте имени Карпенко-Карого в Киеве. Они воспитывают двоих совместных детей – дочь Варвару и сына Прохора.
Вера и Александр Кобзари вместе снимались в третьей части фильма “Скажене весілля”, премьера которого состоялась в февраля этого года. Они сыграли супружескую пару.
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