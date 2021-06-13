 

“Писечка просто огонь”, “Богиня секса”. Maruv в латексе засветила грудь

13.06.2021, 19:04, Новости дня
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Maruv предстала в черном латексном топе с глубоким декольте, таком же белье и перчатках. В руках у исполнительницы игрушечный пистолет.

“Все девушки из другой галактики”, – подписала пост певица.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Писечка просто огонь”, – прокомментировал best_hyenot.

“Богиня Секса”, – пишет dimon19727272.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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