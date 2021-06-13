“Писечка просто огонь”, “Богиня секса”. Maruv в латексе засветила грудь
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Maruv предстала в черном латексном топе с глубоким декольте, таком же белье и перчатках. В руках у исполнительницы игрушечный пистолет.
“Все девушки из другой галактики”, – подписала пост певица.
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“Писечка просто огонь”, – прокомментировал best_hyenot.
“Богиня Секса”, – пишет dimon19727272.
Контекст:
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.
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