 

“Нужна помощь перед лицом России”. Ермак надеется на быстрый консенсус партнеров по членству Украины в НАТО

13.06.2021, 19:04, Новости дня
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По словам Ермака, партнеры Украины придут к такому консенсусу в ближайшее время. Именно от них зависит будущее государства, добавил глава ОП.

Украина находится в опасности и ей “нужна помощь перед лицом России”, указал Ермак.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года состоится саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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