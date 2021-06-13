В Харькове из кабинки канатной дороги выпал мужчина, его сбила машина – соцсети

На фотографии, которую опубликовали в соцсетях, кабинки находятся примерно в 10 метрах над дорогой, на проезжей части стоит “скорая”.

“30-летний мужчина выпал из кабинки и его сбила машина”, – пишет ТРУХА.

По данным Telegram-канала Харьков Life, мужчина сам прыгнул с кабинки канатной дороги “и был жив, но его сбила машина”.

“В итоге погиб”, – говорится в сообщении.

Информацию об инциденте местному изданию Newsroom подтвердил начальник Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“По его словам, из кабинки канатки на дорогу выпрыгнул молодой человек, после чего его переехал микроавтобус. Парень выжил. На место происшествия уже прибыл реанимобиль скорой помощи, пострадавшего сейчас спасают медики. Также рядом находятся сотрудники полиции”, – говорится в сообщении.

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