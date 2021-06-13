Мнение: Слепое пятно онегиных

Позавчера в комментариях к письму мы столкнулись с тем, что принято называть триггером. Используется это понятие сейчас в очень широком смысле и называют так все, что вызывает болезненную реакцию.

Большинство мужчин-комментаторов так среагировали на описанную ситуацию, что стало понятно – это ситуация из их кошмаров.

Хотя люди с внешним локусом уверены, что ответственность за их триггеры несут окружающие и должны обходить их болезненные места, любой триггер – указание на ваше слабое место. С этими местами в своем восприятии надо работать и это позволит выйти на более качественный уровень жизни, поскольку со слабыми местами связаны другие слабые места и все это образует паутину слабых мест, в которых вы барахтаетесь как бедные мухи, ожидая поддержки окружающих.

Но работать над слабыми местами нужно не так, как многие привыкли “прорабатывать у психологов”.

Не нужно ходить и платить деньги за право поныть и получить “целительную дозу поглаживаний”.

От поглаживаний корона растет, и если даже вам становится легче, то за счет большего отрыва от реальности, за счет того, что вы надеваете на глаза повязку, а в уши заталкиваете беруши.

Давайте на примере упомянутого выше триггера попробуем посмотреть на то, что я позавчера назвала “слепое пятно онегиных” и обещала показать.

Напомню ситуацию онегинского кошмара из того письма. Процитирую автора.

“Корпоратив в офисе. Шампанское, непринуждённая обстановка. Коллега по имени Денис скромный, тихий парень, но довольно симпатичный, подходит к коллеге по имени Света. Я знаю Дениса, мы дружим, так как он работал в нашем отделе, а потом перевёлся в другой, но со Светой они почти не знакомы, она пришла в наш отдел недавно, после перевода Дениса.

Света девушка очень симпатичная внешне, а по характеру…такое очарование Харли Квин из фильма с Марго Робби. Дерзкая, непосредственная. Даже внешне похожа.

Денис становится рядом со Светой, начинает что-то бубнить ей о кино, потом аккуратно делает комплименты, а Света слушает, слушает с надменным видом, кокетливо закатывает глазки и говорит: «Слушай, чувак, ты мне не нравишься, пшёл отсюда, нафиг иди!» И заливисто хохочет на весь зал, элегантно придерживая бокал.

Денис стоит, как оплеванный, пытается улыбаться и видно, что не знает, как реагировать, бубнит что-то вроде «извините», и такое чувство, что не отходит, а отползает от Светы. Кто-то пошутил: «вау, кисуля выпустила коготки!»

И я практически увидела, как фигура Светы вырастает, а Дениса- уменьшается. Была смесь жалости к Денису и какого-то восхищения дерзостью, не смотря на то, что я тут же надела белое пальто и подумала, что так грубить не стоило”.

Вот онегинский кошмар. Симпатичная девушка, к которой они самоуверенно подкатили, наполнилась гневом и публично их послала, мужчины смеялись, а девушки чувствовали жалость и брезгливость.

Почему этот кошмар именно онегинский?

Сложно представить, что такая картина хоть в какой-то степени может пугать печорина или казанову.

Даже КСЖ эта картина если и тревожит, то исключительно в состоянии Ж.

Помните, что КСЖ (казановы-с-жабрами) существуют то в состоянии К (казановы), то в состоянии Ж (премудрого пескаря)? Ближе к уровню нерыбы КСЖ удается достичь баланса, но полностью от амбивалентности они не избавляются, даже на уровне рыбака сохраняют остаточные явления двух этих полюсов и это придает им своеобразный шарм. Поэтому бывших КСЖ даже в рыбаках можно узнать.

Так вот, в онегинском состоянии КСЖ не просто пугают такие истории как онегиных, их бомбит. Причем у некоторых КСЖ-рапанов буквально наливаются кровью глаза как у быков.

Когда-то пикап в России получил большую популярность, потому что первые тренеры нащупали главную онежью проблему – страх перед отказом. Не буду разбирать методы, которыми парней избавляли от этого страха. По большей части их учили прибивать корону Победителя, но некоторым тренерам удавалось научить снимать корону равенства, не надевая другую, тогда был положительный эффект. Часто же корона Победителя приколачивалась прямо на корону равенства и тогда вместо страха перед отказом получался гнев и тупой азарт.

Чтобы рассмотреть онегинский триггер и слепое пятно получше, давайте представим, что та же ситуация происходит с девушкой.

Всегда, когда речь идет о короне равенства, нужно представить ситуацию наоборот.

Допустим, девушка-коллега подошла бы к мужчине на корпоративе и пыталась увлечь его в неинтересную беседу, и мужчина с яростью послал бы ее, крича ей громко: “пошла отсюда!”

Среди наблюдателей скорее всего не нашлось бы ни одного, кто счел бы эту сцену мило-потешной, все почти расценили бы ее как дикую, а мужчину посчитали бы психом. Многие решили бы, что орущий мужчина был ранее задет и эта девушка сильно ему досадила.

На таком перевертыше хорошо видна гендерная разница.

И эта разница заключается в том, что мужчина не может грубо послать женщину без серьезного основания, какого-то крайнего оскорбления с ее стороны, а женщина мужчину может послать просто так, и даже грубость ее хоть и коробит наблюдателей, но не выглядит совсем недопустимой.

Где слепое пятно онегиных?

Онегины не понимают, что если женщина может послать мужчину и это считается всеми делом житейским, значит и у мужчины нет ни малейшего повода считать это чем-то ужасным и позорным.

Большинство онегиных (и даже КСЖ-Ж) не осознают, что если женщинам нечто позволено, то мужчины должны воспринимать это именно как коллективную гендерную фору, а не как свое личное бесчестье.

С чем связан страх онегиных? С тем, что женщина нанесет им оскорбление, а они не смогут адекватно ответить, ведь наехать на женщину как на мужика нельзя, а стоять оплеванным стыдно. Корона равенства приводит онегиных в ступор, потому что столкновение с женщиной им кажется зоной беспредела, а страх всегда связан с утратой понятных ориентиров.

Снять корону равенства – это значит увидеть гендерные правила и осознать разницу между М и Ж, понять, что женщине потому и позволено много в начале отношений, что оскорбить мужчину она на этом этапе никак не может. Вот будучи женой или даже невестой, женщина может оскорбить мужчину, а вне близких отношений – нет.

При осознании выяснится важная вещь, которая большинству онегиных кажется неправдоподобной, но когда они принимают ее, их границы могут быстро эволюционировать.

Важная вещь выглядит так: право одной стороны обеспечивается обязанностью второй. А обязанность хороша тем, что выполняя свою обязанность, вы можете быть уверены, что выглядите вы адекватно и даже красиво.

Мужчина выглядит красиво, когда реагирует на неадекватную агрессию женщины с юмором. В этом случае женщина вываливается из границ, а мужчина растит территорию.

Все остальные реакции мужчины на женскую агрессию – мимо границ. Пугаться женщины и становиться растерянным и жалким – мимо границ. Обижаться и переживать – мимо границ. Приходить в гнев и кидаться на женщину с угрозами и бранью – мимо границ. Только юмор подчеркивает тот факт, что вы связаны по рукам правилами, но находитесь в границах, а другой провоцирует вас на выход из границ. Причем смех в данной ситуации должен быть честным, нельзя смехом камуфлировать гнев.

Многие писали вчера, что смехом нужно было прикрыть свою обиду, чтобы не выдать ее. Не прикрывайте никогда смехом обиду, уж лучше насупьтесь и молчите, чем выжимать из себя фальшивые смешки. Смеяться можно только искренне.

Суть была в том, чтобы отнестись к ситуации с юмором и улыбнуться ей или засмеяться, а не в том, чтобы натужным смехом прикрывать свой ужас перед ситуацией.

Не произошло ничего ужасного. Денис подошел к девушке, ей было не интересно слушать его, она оказалась нервной и закричала на него. Денису не повезло, но ничего позорного или стыдного он не совершал, поэтому реакция девушки должна была вызвать у него смех как экспрессивная и эксцентричная выходка, если бы его самооценка не была настолько зависимой.

Почему для печорина подобная ситуация невероятна? Дело не только в том, что печориных не посылают, потому что они не навязываются и, видя кислые щи, не будут продолжать вещать. Теоретически можно было бы представить ситуацию, где на печорина заорала бы публично какая-то нервная красотка. Печорин среагировал бы на это именно как на неадекват, причем забавный, а не грустный, поскольку если вы грустите над неадекватом, значит для вас в этом есть какая-то потеря, а в данном случае – только курьез.

Очень часто онегины, пытаясь избавиться от короны равенства, надевают на нее корону Победителя. Как в сегодняшнем письме, которое я привела вам для примера.

Они решают относиться к девушкам сверху, натянув на тех колпачки до подбородка, чтобы не обращать внимания на их “закидоны” и не видеть обратной связи.

Онегины рассуждают так: “Если женщины хотят мужской инициативы, но часто ведут себя агрессивно, значит это такой экзамен на стойкость и не надо их слушать вообще”. И дальше онегины общаются с девушками со своими фирменными кривыми улыбочками, в снисходительной манере, вещают, не видя реакции, пока на них не начинают орать.

Очень сложно принять идею, что женщины имеют право получать мужскую инициативу, чтобы иметь возможность отбирать тех, кто им симпатичен. Когда онегины понимают, что, по сути, должны встать в ряд других претендентов, а женщина будет выбирать, жестко или мягко отсеивая лишних, их бомбит еще сильней. Они не понимают, что право (и обязанность) мужчины на инициативу и право женщины на выбор защищают обоих.

По сути мужчина может предлагать общение любой понравившейся девушке, не переживая за ее право выбора. Девушка выбирает из предложивших ей мужчин одного, не заглядываясь на тех, кто ей не предлагает. Далее мужчина общается с девушками, которые его уже выбрали после его инициатив, и не всегда это одна девушка. Но вскоре он должен определиться и остановиться на одной.

В коронах равенства все этапы и роли в гендерной игре сминаются как остатки праздничного торта.



Мужчинам-рапанам неприятно, что они все время должны быть инициаторами, а девушки могут им отказывать на каждом этапе. Их это отмораживает. Девушкам-рапанам неприятно, что они не могут все инициировать, а должны ждать инициативы мужчины. Если вы приглядитесь, вы увидите, что обе стороны волнует одно и то же: почему нельзя подойти и взять? Мужчины хотели бы предлагать без риска, женщины хотели бы, чтобы им предлагали те, кого они выбрали еще до предложений. Мужчины тоже не прочь, чтобы им сами предлагали заранее выбранные ими женщины.

Нерыбой в любви можно стать, только начав уважать свою и чужую роли, только увидев красоту и логику во всех гендерных правилах.

Есть три главных этапа сближения, где инициатива принадлежит мужчине, а выбор женщине.

1. Переход от приятельского общения к романтике.

Иногда этот этап занимает три минуты, иногда годы. Все зависит от того, с какой целью и в каком форме началось ваше общение. Если цель и формат сразу романтические, то вы знакомитесь и общаетесь сразу в этом русле. Если же вы изначально просто знакомые, друзья, коллеги, то вы можете долго общаться без романтики и даже без флирта. Или с флиртом.

Флирт – это сфера общения, из которой легко перейти в романтику, но можно и не переходить.

Многие мужчины, особенно КСЖ, любят флиртовать со всеми знакомыми женщинами, просто так, на всякий случай, они автоматически переходят на мягкий флирт со всеми особами женского пола, независимо от симпатии к ним, и это вписывается в границы мужской галантности. Женщинам нужно хорошо понимать, что флирт – это область, где мужчины исследуют потенциальную обратную связь от женщины, ДО того, как инициировать сближение, и в этой сфере женщинам нужно быть осторожными, поскольку женщина в короне равенства в результате флирта с симпатичным ей мужчиной рискует превратиться в паровоз на полном ходу, приняв флирт мужчины за его шаги.

Потом отдельно эту алхимическую сферу разберем – флирт. Алхимическую, потому что в этой сфере все плавится и меняется, ничего не имеет постоянной формы. Нерыбы и рыбаки отличаются как раз высокой чувствительностью в сфере флирта. А рапаны полной тупостью в этой сфере и неспособностью отличить флирт от всего остального и увидеть грань.

Пока опишите, чем чревато стремление мужчины перекинуть инициативу на женщину и чем чревато стремление женщин перекинуть ответственность за выбор на мужчину? И как это выглядит? А потом опишите, чем чревато стремление мужчин отвечать за выбор женщины и стремление женщины отвечать за инициативу мужчин?

2. Переход от конфетно-букетной романтики к сексу.

Этот этап тоже может длиться по-разному, от часов до недель. В плохих случаях – минуты или месяцы, иногда это не плохие случаи, а исключения в хороших. Эту сферу тоже разберем.

В ней есть своя западня для женщин. Для мужчин тоже есть западни, одна только обязанность проявлять инициативу и принимать отказы чего стоит. Главная ошибка женщин на этом этапе – перекинуть на мужчин свою ответственность за выбор. Женщины начинают вытягивать гарантии, обещания, вложения, а мужчина на этом этапе еще не определился, насколько серьезно его отношение к женщине. Когда-то секс был этапом, наступавшим после брака, но сейчас свободы у обоих полов стало больше, благодаря контрацепции и связанной с ней эмансипации женщин, до брака есть еще два этапа. И мужчина не должен на этапе перехода к сексу быть готовым к свадьбе. А многие женщины как шулеры в игре хотят со стороны мужчины гарантий, чтобы потом самой решать, нужно ли ей это.

Опишите, чем чревато стремление мужчины перекинуть ответственность за инициативу на женщину и стремление женщин перекинуть ответственность за выбор на мужчину? И наоборот, захватить чужое.

3. Переход от романтическо-сексуальных встреч к совместному проживанию.

Здесь тоже инициатива М, выбор Ж.

Но этот этап потом подробней разберем, он имеет специфику.