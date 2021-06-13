 

Мнение: Сигнал о единстве Запада

13.06.2021, 18:48, Разное
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Ни одной недели, чтобы без сигналов для России. Ждем не дождемся обещанного сигнала от Байдена.


Реконструкция битвы при Азенкуре.


Я не знаю этого человека.


Немного лицемерия социальной дистанции.


А у нас нет масочного.


Совсем нет.


Ну кроме плебса, конечно же.


Пластиковые бутылки на обсуждении проблем экологии. Грета Тунберг не одобряет.


В Турции фон дер Ляйн заставили сидеть сбоку на диване, а в Британии и вовсе оставили стоять.

Источник: Colonel Cassad



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