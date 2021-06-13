Мнение: Сигнал о единстве Запада

Ни одной недели, чтобы без сигналов для России. Ждем не дождемся обещанного сигнала от Байдена.



Реконструкция битвы при Азенкуре.



Я не знаю этого человека.



Немного лицемерия социальной дистанции.



А у нас нет масочного.



Совсем нет.



Ну кроме плебса, конечно же.



Пластиковые бутылки на обсуждении проблем экологии. Грета Тунберг не одобряет.



В Турции фон дер Ляйн заставили сидеть сбоку на диване, а в Британии и вовсе оставили стоять.

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