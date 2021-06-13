 

Мнение: Подачки

13.06.2021, 18:46, Разное
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Среди вновь вакцинировавшихся в Москве будут разыгрываться автомобили – 5 штук в неделю. Покупка голосов на выборах – дело хотя формально и уголовное, но вполне у нас привычное через раздачу разных подачек. Теперь подачками будут стимулировать вакцинацию. Вероятность выигрыша, мягко говоря, не так чтобы и велика – даже при 10 тысячах в сутки только один из 14 тысяч получит заветные ключи. На "Поле чудес", пожалуй, будет более вероятно.

Однако здесь интересен подход – население настолько категорично в своем нежелании колоть неизвестное варево внутрь организма, что его приходится стимулировать банальной покупкой. На сознательность давить уже не получается. С сознательностью облом, так как она упирается в то, что люди банально не верят записным лжецам, лгущим по любому поводу и без. "Сначала ты работаешь на свою популярность, потом она работает на тебя"© С популярностью у власти всё в полном порядке – ей просто не верят. Ни на грош. Начиная с беспробудно лгущего президента.

Так что уговаривать бесполезно. С бюджетниками еще как-то можно не слишком церемониться. Не укололся – партбилет и трудовую книжку на стол. С остальными приходится как-то выкручиваться.

После автомобилей, наверное, мы увидим раздачу макаронов, тушенки и яиц. А куда деваться? Надо показатели накручивать.

Источник: Эль Мюрид



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