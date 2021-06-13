Чиновникам разрешат использовать мат при общении с гражданами

Министерство труда утвердило новую редакцию «Кодекса этики российского чиновника».

Теперь госслужащие получили право использовать ненормативную лексику при ответе на устные и письменные обращения граждан.

– Мат является неотъемлемой частью русского языка, а из песни, как известно, слов не выкинешь. Разумеется, оскорблять граждан нельзя, но почему бы не использовать бранное слово, особенно если оно в тему? Далеко не все нецензурные слова имеют синонимы, соответственно, госслужащие раньше были ограничены в возможности выражать свои мысли. Ещё Юрий Лотман писал, что людям, говорящим на разных языках, трудно понять друг друга. Теперь же чиновники получат право говорить с народом на понятном для них языке, а это благотворно скажется на качестве госуслуг, – заявил министр труда Антон Котяков.

В ближайшее время в федеральные министерства, службы и другие органы государственной власти начнут поступать толковые словари русского мата. Кроме того, чиновники смогут пройти бесплатный онлайн курс «Русская нецензурная лексика: история и современность», разработанный Институтом русского языка РАН.

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