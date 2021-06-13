 

Чиновникам разрешат использовать мат при общении с гражданами

13.06.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство труда утвердило новую редакцию «Кодекса этики российского чиновника».

Теперь госслужащие получили право использовать ненормативную лексику при ответе на устные и письменные обращения граждан.

– Мат является неотъемлемой частью русского языка, а из песни, как известно, слов не выкинешь. Разумеется, оскорблять граждан нельзя, но почему бы не использовать бранное слово, особенно если оно в тему? Далеко не все нецензурные слова имеют синонимы, соответственно, госслужащие раньше были ограничены в возможности выражать свои мысли. Ещё Юрий Лотман писал, что людям, говорящим на разных языках, трудно понять друг друга. Теперь же чиновники получат право говорить с народом на понятном для них языке, а это благотворно скажется на качестве госуслуг, – заявил министр труда Антон Котяков.

В ближайшее время в федеральные министерства, службы и другие органы государственной власти начнут поступать толковые словари русского мата. Кроме того, чиновники смогут пройти бесплатный онлайн курс «Русская нецензурная лексика: история и современность», разработанный Институтом русского языка РАН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / В Чечне в полицейских бросили бомбу

16.11 / Яд в детском питании

04.02 / Ученые привели доказательства жизни после смерти

04.12 / Джунгли Борнео ученые назвали вероятным источником следующей пандемии

20.08 / Болтон: Трамп считал Украину частью России

13.01 / Личное: “Дружба кошки с мышкой”

13.07 / Одно из самых популярных в России лекарств подорожало

08.05 / Госдума приняла закон о штрафах для автомобилистов, не предусмотренных ПДД

04.08 / Лукашенко отменяет речь о положении в стране из-за плохого состояния здоровья

21.10 / Анна Седокова и Янис Тимма, Екатерина Варнава и другие на премьере спектакля Константина Богомолова “Бесы Достоевского”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика