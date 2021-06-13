Сериал “Подслушано” от автора “Полицейского с Рублевки”: почему его стоит посмотреть

Молодые актеры в главных ролях

В сериалах нередко мелькают одни и те же лица популярных актеров. Но “Подслушано” в этом плане вас приятно удивит: в центре внимания пятерка молодых артистов, которые только делают первые шаги в индустрии. Егор Абрамов, например, едва успел зарекомендовать себя в сериалах “Мир! Дружба! Жвачка!” и “HappyEnd”. Кристина Корбут дебютировала в проекте Романа Волобуева “Просто представь, что мы знаем”. Никита Патуев появлялся в дебютных полнометражных фильмах — “Печень” выпускника ВГИКа Ивана Снежкина и “Любовь и монстры” Екатерины Краснер. Разве что выходцы из журнала “Ералаш”, Александр Новиков и Валентина Ляпина, покажутся зрителям знакомыми. Впрочем, крупнобюджетных проектов у пятерки главных героев пока не было.

Интригующая жуткая атмосфера

Одна из главных фишек “Подслушано” — создание и поддержание гнетущей атмосферы приближающейся трагедии. Авторы нагоняют жути всеми возможными способами. В кадре преобладает холодная палитра, а композитор Денис Дубовик (“Эпидемия”, “Полет”, “Колл-центр”) собрал, кажется, весь саундтрек из мрачных и тяжелых мелодий. Оператор-постановщик Станислав Юдаков (“Регби”, “Агентство О.К.О.”) следит за каждым движением главных героев то из-за спины, то из-за угла дома — зритель будет наблюдать за персонажами словно глазами некоего злого духа (но все, конечно, не так просто, как кажется). Егор Абрамов

Тайны социальных сетей

Не менее важная тема, поднимаемая создателями “Подслушано” — опасности, исходящие из необъятного мира социальных сетей. Начиная с того, что один из главных антагонистов, аноним Нокс, контактирует с героями через школьный чат, заканчивая тем, что о каждом из школьников можно узнать практически все, даже не взламывая аккаунты. Люди делятся тем, что едят и где, когда бывают дома, а когда на улице — и это лишь малая толика информации, которой можно воспользоваться в том числе со злым умыслом. К середине повествования ребята серьезно задумаются над этим, подкинув аналогичную мысль и зрителю.

Валентина Ляпина

История о маньяке

Конечно, нетрудно догадаться, что пресловутые исчезновения одноклассников, с которых начинается история “Подслушано”, рано или поздно приведет к персоне главного злодея — таинственного маньяка, который похищает определенное количество подростков и заставляет их под давлением играть в игру по его правилам. Примечательно, что этот психопат тем не менее придерживается некоего свода правил и имеет какую-никакую, но мораль. К счастью, в отличие от многих проектов последних лет, убийца из “Подслушано” не имеет реального прототипа; действия маньяка не вызывают ни сожаления, ни жалости, так что речи о романтизации образа здесь не идет.

Кадр из фильма “Подслушано”

Классический comingofage

Естественно, даже в такой гнетущей атмосфере мрака и всеобъемлющей опасности, которая может настигнуть тебя за углом дома напротив, ребята все-таки подростки. Значит, в кадре будут и первые чувства, и неловкие разговоры о важном, и разные грани школьной дружбы, и яркие впечатления. “Подслушано”, помимо истории с детективным уклоном, вплетает и линию comingofage, классического повествования о взрослении со всеми сопутствующими ей деталями. Да, это не основная сюжетная линия, а второстепенная, однако она имеет место быть и наблюдать за ее развитием довольно увлекательно.