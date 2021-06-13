 

Байден заявил, что не ищет конфликта с Россией

13.06.2021, 18:20, Новости дня
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Американский лидер Джо Байден заявил, что США не ищет конфликта с Москвой, по его мнению, страны могли бы работать вместе во многих сферах.

«Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам», – сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле, об этом информирует РИА «Новости».

По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы работать вместе в области «стратегических доктрин» и других сфер, например, климата.

Ранее Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 



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