 

Дочь Анастасии Заворотнюк резко ответила на вопрос о беременности

13.06.2021, 18:08, Разное
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Анна Заворотнюк довольно часто общается со своими подписчиками в микроблоге Instagram. Недавно она отвечала на вопросы фолловеров, некоторых из которых сочла не тактичными и довольно резко высказалась по этому поводу.
У дочери Анастасии Заворотнюк спросили, когда она будет беременеть. Блогер удивила формулировка самого вопроса, как будто это касается «заводчика собак», а не человека. Поэтому модель выразила свое недовольство и попросила быть более тактичными. В ответ один из пользователей заметил, что «вопрос вполне нормальный, просто для нее, видимо, это проблема». Анна Заворотнюк пошутила, что «подъехали диванные критики» и написала, какой бы вопрос на эту тему, по ее мнению, был бы действительно нормальным.

Кроме этого, в недавнем посте модель призналась, что ей, как закрытому человеку, тяжело дается узнаваемость. Ей странно, что очень много людей знают о том, что происходит в ее жизни и с каким горем столкнулась семья. Когда Анна Заворотнюк была у врача, то две женщины в кабинете начали ей задавать личные вопросы, касающиеся здоровья матери. Блогера возмущает то, что незнакомые люди позволяют себя так вести. Даже друзья не спрашивают и не задевают ее за больное. В такой ситуации модель чувствует себя «обезьянкой в клетке», однако она напомнила подписчикам, что ее «жизнь – не цирк».

Источник: radiokp.ru



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