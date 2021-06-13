 

Худеющая Могилевская похвасталась результатами диеты

13.06.2021, 18:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Извините, долго не писала, так как были гастроли. Но тем не менее я держалась, была на диете. Мой новый результат -1,5 кг. Анита, Анита Луценко, моя дорогая, -1,5!” – сообщила артистка.

Таким образом, вес певицы сейчас составляет около 75 кг.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram
Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью.

2 июня Луценко сообщила, что певица стала участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо.

3 июня Могилевская призналась, что ее вес составляет 76,6 кг, а уже на следующий день похвасталась, что похудела на 600 г.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Эксперты рассказали об опасности быстрой зарядки смартфона

19.07 / Ученые предсказали появление на Земле нового океана

27.09 / В МВД Беларуси заявили, что на акциях протеста в воскресенье задержаны “не более 200 человек”

23.03 / Полиция просит домашний арест для задержанного на акции за Стерненко ветерана АТО

06.12 / Грунт с астероида Рюгу доставлен на Землю

08.09 / Медведев предложил обсудить введение безусловного дохода

23.03 / Новый универсал Volkswagen Golf R заметили на тестах

29.03 / Бутусов о ситуации на Донбассе: Мы ведем войну бедных людей

22.05 / YouTube решил вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей

03.05 / От Байдена и Зеленского потребовали не трогать Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика