Худеющая Могилевская похвасталась результатами диеты

“Извините, долго не писала, так как были гастроли. Но тем не менее я держалась, была на диете. Мой новый результат -1,5 кг. Анита, Анита Луценко, моя дорогая, -1,5!” – сообщила артистка.

Таким образом, вес певицы сейчас составляет около 75 кг.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью.

2 июня Луценко сообщила, что певица стала участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо.

3 июня Могилевская призналась, что ее вес составляет 76,6 кг, а уже на следующий день похвасталась, что похудела на 600 г.

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