Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником – лидеры G7

“Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и вывести российские войска и технику на восточной границе Украины и на Крымском полуострове. Мы остаемся твердого мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником”, – сказано в заявлении.

Лидеры “Большой семерки” подтвердили “поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”.

“Мы подтверждаем свою поддержку нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию”, – говорится в коммюнике.

Участники саммита отметили также необходимость “укрепления демократии и институтов Украины, поощрения дальнейшего прогресса в реформе”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).

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