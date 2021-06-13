“Возраст не беспокоит”. 36-летний Макацария рассказал об отношениях с 19-летней возлюбленной

“Скажу откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе, и я ее очень люблю, а это самое главное”, – подчеркнул он.

Шоумен добавил, что с Елизаветой у него серьезные отношения, но слишком много говорить на эту тему он пока не хочет: “Просто порадуйтесь за меня. Все замечательно”.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Иракли Макацария родился в 1985 году в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу “Холостяк” на телеканале СТБ.

С победительницей шоу Аленой Лысак отношения у Макацарии не сложились – пара рассталась после завершения проекта. Все это время он скрывал подробности личной жизни.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с 19-летней Елизаветой Чичуа, и назвал ее “любовью своей жизни”.

—