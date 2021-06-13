“Могли засчитать технические поражения”. Павелко рассказал о переговорах с УЕФА по поводу украинской формы

“Для нас была важной задача, чтобы наша сборная ни в коем случае не пострадала от решений после давления одной страны, название которой даже нельзя называть на этом чемпионате, хорошее название сейчас в барах пишут о них. После такого давления, конечно, было очень сложно отстоять, но было важно отстоять все принципы”, – сказал он.

По словам президента УАФ, Украине “пришлось пойти на компромисс”.

“Нам пришлось добиваться того, чтобы там появились новые символы на внутренней части футболки. И то, что сегодня весь мир говорит о нашей форме – в Риме на открытии Евро-2020 у меня президенты других футбольных ассоциаций просили футболку на память. […] О том, чтобы стереть, убрать надпись “Героям слава!”, была жесткая позиция УЕФА, которая была уже принята до начала обсуждения с нами. Нам могли засчитывать технические поражения”, – объяснил Павелко.

Он утверждает, что на переговорах с УЕФА говорил, что “все болельщики готовы к тому, чтобы команда снималась с турнира”.

“Конечно же, это было больше дипломатическое давление друг на друга, мы брали паузы в переговорах. Было сложно во временном ракурсе, потому что их позиция была. Мы договорились, что к вопросу о том, что фраза “Слава Украине – Героям слава!” уже стала футбольным символом по решению УАФ, мы вернемся после чемпионата Европы, а сейчас нам надо стартовать, и стартовать так, чтобы наша форма не привела ни к каким санкциям к нашей сборной”, – подчеркнул президент УАФ.

Контекст:

Новую форму сборной Украины Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявлял, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

Сегодня сборная Украины сыграет первый матч в финальной части Евро 2020, ее соперником станет команда Нидерланды.

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