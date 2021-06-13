 

Глава Госдепа согласился с Путиным в оценке отношений РФ и США

13.06.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самом худшем уровне за последние годы.

«Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», – ответил Блинкен на просьбу прокомментировать соответствующее заявление главы российского государства, передает ТАСС  со ссылкой на Fox News.

Накануне президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Иванка Трамп задумалась о начале политической карьеры

16.11 / Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество по Карабаху

04.06 / Ослепляющий высокоточное оружие боеприпас создали в России

24.11 / На должность руководителя “Укрспирта” решили объявить конкурс – Минэкономики

12.06 / Директор предприятия и механик арестованы после ДТП с семью погибшими на Урале

25.11 / “Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот”, “Божественное создание”. В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль

02.02 / В РФ создадут консорциум для производства 5G-оборудования

01.06 / Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

02.07 / Обвиненную в торговле наркотиками дочь Малафеева отправили на экспертизу в психдиспансер

23.03 / Китай осваивает дипломатию в стиле «сами хороши», превращая американские культурные войны в «оружие» против Вашингтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика