Глава Госдепа согласился с Путиным в оценке отношений РФ и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самом худшем уровне за последние годы.

«Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», – ответил Блинкен на просьбу прокомментировать соответствующее заявление главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Накануне президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.