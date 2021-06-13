 

Власти Петербурга решили ввести новые ограничения из-за COVID

13.06.2021, 17:22, Новости дня
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Власти Петербурга вынуждены будут ввести новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавируса в городе, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова рассказала губернатору города Александру Беглову, что проведенные проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей Евро-2020. Об этом информирует РИА «Новости».

В свою очередь Беглов напомнил, что эпидемия коронавируса в Петербурге продолжается.

Ранее сообщалось, что на въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах.



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