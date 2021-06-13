 

На Украине наливали бесплатное пиво за поражение сборной РФ на Евро-2020

13.06.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во Львове посетители Lviv Fan Festival бесплатно получили 300 бокалов пива по случаю поражения сборной РФ по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020, а сервис такси пообещал жителям Киева бесплатные поездки.

По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, передает РИА «Новости».

Кроме того, если Россия проиграет Бельгии, сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет.

Накануне сборная РФ по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” объявили подозрение в растрате 137 млн грн

18.05 / Сына экс-губернатора Иркутской области обвинили в ограничении конкуренции

02.04 / “Был тупик”. Влад и Лилиана Яма рассказали, что было причиной разрыва их отношений

10.12 / “Ты порнозвезда, Эмили?”, “Сиси подросли”. Беременная Ратаковски оголилась полностью

09.09 / Навальный был отравлен новым, более опасным и смертоносным типом “Новичка”

04.07 / Продажи Hyundai через интернет начнутся в октябре

19.04 / Бридлав: ВСУ образца 2021 года разительно отличаются от того, что я видел в 2014-м. Но нельзя недооценивать военную мощь РФ

31.08 / Пентагон запланировал получить 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия

16.07 / В украинских соцсетях призвали отомстить армянам за борщ лавашами

16.12 / Канадские ученые рассказали, что такое одиночество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика