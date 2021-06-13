Ученые убеждены, что размножение людей на Марсе вполне возможно

Ученые давно изучают возможность колонизации Красной планеты. Недавно они пришли к выводам, что размножение людей на Марсе вполне возможно.

Согласно более ранним исследованиям, в космосе уровень радиации на таком уровне, что он разрушает ДНК человека. Однако японские исследователи доказали, что в условиях Марса сперматозоиды смогут выживать около 200 лет. Для проведения эксперимента был взят биологический материал грызунов, который поместили на борту МКС. Сперматозоиды получали убийственную дозу радиации, но спустя шесть лет после старта исследования они по-прежнему оставались активными. Также образцы подверглись воздействию рентгеновских лучей на нашей планете. Оказалось, что после этого нарушений в функционировании половых мужских клеток обнаружено не было.

По словам профессора Саяки Вакяма, который представляет Университет Яманаси, удалось получить большое количество генетически нормальных потомков. Единственная проблема, решение которой исследователям пока неизвестно – как в условиях микрогравитации Марса заниматься сексом.

Источник: terrnews.com