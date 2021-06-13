 

В Британии медик расплатилась картой умершего от COVID-19 пациента за чипсы и газировку

13.06.2021, 17:08, Новости дня
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Женщина использовала бесконтактную сенсорную панель на торговом автомате в больнице, чтобы сделать шесть покупок по £1. Произошло это 24 января 2021 года, 9 июня состоялся суд, на котором Башарат признала свою вину. Ее приговорили к двум пятимесячным тюремным заключениям, оба отсрочили на 18 месяцев.

Издание пишет, что изначально женщина утверждала, что нашла карту на полу и при оплате перепутала ее со своей картой.

По информации Daily Mail, Башарат отказалась извиниться перед семьей пенсионерки. Она также отказалась отвечать на вопрос, расстроена ли перспективой потери работы.

В больнице заявили, что женщину отстранили от выполнения обязанностей сразу, как только узнали об инциденте. Клиника извинилась перед родственниками умершей пациентки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире, в Великобритании с начала пандемии выявили 4,5 млн заболевших, 128 тыс. пациентов умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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