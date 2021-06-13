Кейт Миддлтон пришла на саммит G7 в браслете принцессы Дианы

Вместе с другими членами королевской семьи 39-летняя Кейт посетила саммит в британском городе Корнуолле. На мероприятие она надела платье-пальто от Alexander McQueen за £3 тыс. Образ она дополнила туфлями на каблуках телесного цвета и белым клатчем.

Также на руке Кейт был трехрядный жемчужный браслет, который когда-то принадлежал принцессе Диане. Браслет, разработанный Найджелом Милном, Диана носила несколько раз, в том числе во время визита в Гонконг в 1989 году.

Это не первый раз, когда Кейт носит этот аксессуар, она была впервые замечена с браслетом в 2017 году в Берлине, а затем в 2018 году во время королевского турне по Швеции вместе с принцем Уильямом, отмечает издание.

Фото: dukeandduchessofcambridge / Instagram

Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

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