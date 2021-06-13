 

В Николаевской области из-за аварии на аттракционе пострадали четыре человека – полиция

13.06.2021, 17:08, Новости дня
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“Во время празднования Дня города Вознесенска в ходе движения карусели открылись крепления безопасности и поднялось ограждение. В результате травмы в виде ушибов получили трое граждан 28-и, 29-и и 21-о лет. Еще один мужчина 33 лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

“Полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия”, – рассказали в ведомстве.

Момент аварии попал на видео, которое опубликовал в Facebook “Вознесенский вестник”.

“После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона. Скорее всего, оператор нажал не те кнопки”, – пишет издание.

По его данным, исчезла также кассир.

https://www.facebook.com/VozVisnyk/videos/1136007833571146/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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