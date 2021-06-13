Портал «Работа в России» потратит 20 млрд рублей на трудоустройство заключенных

Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и госпорталом по трудоустройству «Работа в России» заключено 11 июня.

В рамках документа, оговорены как рамочные договоренности, так и конкретика.

Как оговорено в соглашении, ФСИН ежемесячно обязуется предоставлять не менее 10 тыс. отбывающих наказание заключенных для отбывания исправительных работ в ключевых отраслях российской промышленности. Среди них – строительство, металлургия, лесозаготовки, химпром и многие другие направления труда. Прописаны и ключевые регионы, в которых труд заключенных представляется особенно актуальным сторонам договора – это Магаданская область, Еврейская автономная область, Кемеровская область, Республика Коми а также Москва, в которой ощущается особый дефицит рабочих рук в строительной отрасли.

Со своей стороны, портал «Работа России» получит от правительства 19,7 млрд рублей на доработку цифровой базы вакансий для заключенных. Средства направят на формирование отдельной вкладке на портале, а также выявление среди контингента специалистов по востребованным рабочим специальностям.

– 9,7 млрд рублей – это первый транш на развитие БТЗ – биржи труда заключенных, – рассказал замглавы ФСИН Иван Закрытых. – Дальнейшие инвестиции в проект могут превысить 85 млрд, которые предполагается взять из Фонда национального благосостояния. Деньги налогоплательщиков, безусловно окупятся за счет увеличения количества инфраструктурных проектов, которые будут использоваться на благо каждого россиянина.

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