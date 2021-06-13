 

Портал «Работа в России» потратит 20 млрд рублей на трудоустройство заключенных

13.06.2021, 18:35, Разное
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Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и госпорталом по трудоустройству «Работа в России» заключено 11 июня.

В рамках документа, оговорены как рамочные договоренности, так и конкретика.

Сайт «Работа в России» потратит 20 млрд рублей на трудоустройство заключенныхКак оговорено в соглашении, ФСИН ежемесячно обязуется предоставлять не менее 10 тыс. отбывающих наказание заключенных для отбывания исправительных работ в ключевых отраслях российской промышленности. Среди них – строительство, металлургия, лесозаготовки, химпром и многие другие направления труда. Прописаны и ключевые регионы, в которых труд заключенных представляется особенно актуальным сторонам договора – это Магаданская область, Еврейская автономная область, Кемеровская область, Республика Коми а также Москва, в которой ощущается особый дефицит рабочих рук в строительной отрасли.

Со своей стороны, портал «Работа России» получит от правительства 19,7 млрд рублей на доработку цифровой базы вакансий для заключенных. Средства направят на формирование отдельной вкладке на портале, а также выявление среди контингента специалистов по востребованным рабочим специальностям.

– 9,7 млрд рублей – это первый транш на развитие БТЗ – биржи труда заключенных, – рассказал замглавы ФСИН Иван Закрытых. – Дальнейшие инвестиции в проект могут превысить 85 млрд, которые предполагается взять из Фонда национального благосостояния. Деньги налогоплательщиков, безусловно окупятся за счет увеличения количества инфраструктурных проектов, которые будут использоваться на благо каждого россиянина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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