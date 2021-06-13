 

Суд отправил акциониста Крисевича в СИЗО за стрельбу на Красной площади

13.06.2021, 16:24, Новости дня
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Таганский суд Москвы отправил в СИЗО художника-акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича на срок до 11 августа», – рассказала собеседница ТАСС.

Сообщается, что в отношении акциониста Крисевича было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») за стрельбу на Красной площади. Он сделал два выстрела в воздух из охолощенного оружия, третий выстрел он сымитировал в себя. Адвокат рассказал, что у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик, она снимала акцию на видео.

Как информирует «Коммерсантъ», своей акцией Крисевич, как он сам потом объяснял в полиции, произвел «устранение собственного страха» перед «политическими репрессиями» в России. Он рассказал, что выбрал отдаленное место, пистолет на посторонних не наводил, преступного умысла не имел.

Напомним, ранее Крисевич был задержан за имитацию распятия Иисуса Христа на Лубянке.



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