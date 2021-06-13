 

«Большая семерка» решила выделить странам 1 млрд доз вакцин от COVID

13.06.2021, 16:24, Новости дня
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Лидеры Группы семи (G7) возьмут на себя обязательство обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19 в течение следующего года, говорится в проекте коммюнике.

«Обязательства G7 с начала пандемии предполагают предоставление в общей сложности более 2 млрд доз вакцин, включая обязательства, взятые нами (лидерами Группы семи – прим. ВЗГЛЯД) в феврале 2021 года, когда мы последний раз встречались, и [одобренные] здесь, в Карбис-Бэй, 1 млрд [доз] вакцин в течение следующего года», – отмечается в проекте итогового заявления, которое должно быть принято в воскресенье по итогам трехдневного саммита «семерки», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее лидеры Группы семи (G7) выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.



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