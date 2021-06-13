Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

Верховная Рада приняла закон 21 мая.

“Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысить эффективность и оперативность раскрытия правонарушений”, – говорится в сообщении.

Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами.

“В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий. Согласно документу, председатель апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) должен контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия”, – отметили в пресс-службе.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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