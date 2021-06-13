Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда
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Верховная Рада приняла закон 21 мая.
“Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысить эффективность и оперативность раскрытия правонарушений”, – говорится в сообщении.
Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами.
“В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий. Согласно документу, председатель апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) должен контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия”, – отметили в пресс-службе.
Закон вступит в силу на следующий день после публикации.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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