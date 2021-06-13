 

Лидер группы СКАЙ признался, что страдал от алкогольной зависимости

13.06.2021, 16:10, Новости дня
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“Алкоголь реально был и он всегда присутствует в шоу-бизнесе, начиная от райдера, заканчивая встречами. Аж такого криминала не было. Просто это было часто. Сын хочет погулять или надо уделить время семье – у тебя постоянно нет сил, тебя постоянно кто-то кумарит. Когда ты бухаешь, тебе в падло это делать”, – поделился артист.

Жена Олега Мария очень счастлива, что он перестал выпивать и занялся спортом.

“Тяжело снять это напряжение после выступлений и концертов. Сейчас он пришел к другому способу снятия напряжения – это спорт. Я об этом мечтала и в своих мыслях, мне кажется, привлекла это. Я очень хотела, чтобы муж активно занимался спортом. Надеюсь, он еще в йогу подастся”, – говорит Мария.

Собчук добавил, что к врачам не обращался, а сам справился с этим. Толчком к такому решению стало нежелание, чтобы дети видели его в таком состоянии. Он говорит, что полностью от алкоголя не отказался, но иногда может себе позволить выпить бокал вина.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Собчук родился 17 октября 1980 года в Тернополе. С детства увлекался музыкой, а в 2001 году создал группу СКАЙ. Женат, у него двое детей – Татьяна (2003 год) и Арсен (2009).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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