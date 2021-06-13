“Намек, что будет девочка?” Беременная Осадчая опубликовала нежное фото в цветах

“Лето мчится, надо многое успеть. На июнь обязательные пункты: килограммы черешни, восход солнца в Одессе, вечерние кинопросмотры на свежем воздухе и заплыв на Днепре. Главное, успеть все это между съемками. А каковы ваши планы на первый месяц лета?” – подписала она снимок.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Планы ездить между работой и перегрузкой в Турцию, в этом году я полюбила ее как никогда”, – поделилась подписчица esse_voronina.

“Планы грандиозные: сделать новую татуировку, пойти на курсы актерского и ораторского мастерства, посетить мишленовские рестораны в Нью-Йорке, съездить всей семьей на отдых в Южную Каролину”, – рассказала sasha_omnom.

Некоторых подписчиков вид Осадчей натолкнул на мысли о поле будущего ребенка ведущей. Подписчица vydobora спрашивает: “Это намек на то, что у вас будет девочка?”

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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