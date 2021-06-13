 

“Намек, что будет девочка?” Беременная Осадчая опубликовала нежное фото в цветах

13.06.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Лето мчится, надо многое успеть. На июнь обязательные пункты: килограммы черешни, восход солнца в Одессе, вечерние кинопросмотры на свежем воздухе и заплыв на Днепре. Главное, успеть все это между съемками. А каковы ваши планы на первый месяц лета?” – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Планы ездить между работой и перегрузкой в Турцию, в этом году я полюбила ее как никогда”, – поделилась подписчица esse_voronina.

“Планы грандиозные: сделать новую татуировку, пойти на курсы актерского и ораторского мастерства, посетить мишленовские рестораны в Нью-Йорке, съездить всей семьей на отдых в Южную Каролину”, – рассказала sasha_omnom.

Некоторых подписчиков вид Осадчей натолкнул на мысли о поле будущего ребенка ведущей. Подписчица vydobora спрашивает: “Это намек на то, что у вас будет девочка?”

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Маркарова рассказала, когда приступит к работе посла Украины в США

07.12 / Байдена назвали победителем в Джорджии после второго пересчета голосов

04.06 / Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»

10.04 / Видео: Турки унизили европейцев

02.09 / Биган предупредил о «значительных последствиях» вмешательства России в Беларуси

27.09 / Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией»

30.11 / Экс-участница “Танцев со звездами” Каминская прокомментировала результаты шоу

18.08 / Более 50 белорусов после протестов пропали без вести – СМИ

01.07 / Раскрыта причина появления алмазных дождей на Уране и Нептуне

12.12 / Россия выразила готовность наладить отношения с Британией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика