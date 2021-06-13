 

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису. Она ехала выступать в Одессу

13.06.2021, 16:10, Новости дня
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“Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина – известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица”, – отметили в посте.

В ГПСУ отметили, что она посещала оккупированный Россией Крым с нарушением установленного порядка въезда и выезда. Ей запретили въезд в Украину сроком на три года.

Имя актрисы пограничники не называют.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1938836179601454

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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