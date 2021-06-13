Маски навсегда — британский учёный призвала никогда не отказываться от коронавирусных ограничений

Член научной группы, консультирующей британское правительство по вопросу пандемии, Сьюзан Мичи заявила, что сохранение требования о ношении маски и соблюдении социальной дистанции «навсегда» позволит побороть вирусы помимо COVID-19 и укрепить здоровье, пишет The Daily Telegraph. По словам Мичи, именно поведение людей является одним из важнейших факторов в борьбе с пандемией.



Reuters

Член консультативной научной группы правительства Соединённого Королевства по вопросам пандемии Сьюзан Мичи предложила «навсегда» сохранить в силе введённые для борьбы с распространением коронавируса ограничительные меры, пишет The Daily Telegraph.

По словам Мичи, сохранение ограничений позволит подавить другие вирусы и укрепить здоровье людей. Профессор Университетского колледжа в Лондоне, которая консультирует британский кабинет министров, отметила, что наряду с вакцинацией, тестированием на коронавирус, отслеживанием контактов заболевших и проверками прибывающих из-за границы, ключевым фактором в борьбе с пандемией является «поведение людей».

«Речь идёт о соблюдении социальной дистанции, когда вы находитесь в помещении, убедитесь, что оно хорошо проветриваемое, в противном случае наденьте маску, соблюдайте гигиену рук и поверхностей», — сказала Мичи.

Эксперт сравнила соблюдение подобных мер с пристёгиванием ремней безопасности в автомобиле, напомнив, что раньше люди этого не делали, однако, осознав, что таким образом могут уменьшить угрозу жизни и здоровью, стали пристёгиваться.

По словам Мичи, в будущем люди должны при выходе из дома проверять, надели ли они защитную маску, точно так же, как проверяют, не забыли ли ключи или телефон.

Как отмечает The Daily Telegraph, комментарии советника в области здравоохранения кабинета министров прозвучали на фоне возросшего давления на премьер-министра Бориса Джонсона в преддверии ожидаемой отмены оставшихся карантинных ограничений в Великобритании.

Предполагается, что в понедельник Джонсон объявит, будут ли 21 июня сняты все ограничения на контакты между людьми и возобновят ли работу оставшиеся сферы бизнеса, как и предполагается в составленной британским правительством дорожной карте. Тем не менее на фоне активного распространения более заразного индийского штамма коронавируса, получившего название «Дельта», министры рассматривают возможность отсрочки снятия ограничений на две недели.