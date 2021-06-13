Делаем из картонной коробки симпатичный контейнер для хранения. Он получается вместительным и прочным

Содержащаяся в данной статье информация, скорее всего, заинтересует любителей мастерить и создавать новые оригинальные вещи. Сегодня хочу вам рассказать, из чего и как можно изготовить красивый и полезный контейнер, в котором удобно хранить различную мелочь. Далее предлагаю вам ознакомиться с инструкцией.

Что понадобится для изготовления контейнера?

Прежде чем приступать к работе, обзаведитесь следующими расходными материалами и инструментами:

Картонной коробкой. Она послужит основой для вашего изделия. Белой акриловой краской и кисточкой.Ручной пилой и струбцинами.Силиконовым клеем. Он идеально подойдет для работы с деревом.Искусственной кожей. Вам хватит небольшого отрезка.Четырьмя деревянными рейками-уголками. Их длина должна соответствовать высоте коробки.

Еще вам понадобится два деревянных бруска квадратного сечения для изготовления ручек.

Алгоритм действий

Сначала картонную коробку нужно покрасить. Белую акриловую краску наносите несколькими слоями.

Желательно покрасить коробку как снаружи, так и изнутри. Теперь остается подождать, пока краска полностью высохнет.

В это время два квадратных деревянных бруска покройте силиконовым клеем и оберните искусственной кожей. Откидные створки сложите внутрь коробки, благодаря чему конструкция получится прочнее.

После выполнения этих действий аккуратно обычной пилой разрежьте деревянную рейку-уголок на четыре части. Каждую из них покройте силиконовым клеем и приложите к углам коробки.

Затем зафиксируйте струбцинами и удерживайте до тех пор, пока клей не застынет. С одной стороны коробки по центру на клей насадите деревянный брусок, обернутый искусственной кожей. Все, одна ручка готова. Таким же образом зафиксируйте вторую на другой стороне коробки.

В заключение

Стоит отметить, что это изделие получается очень красивым и отлично впишется в ваш интерьер.

Коробка идеально подойдет для хранения детских игрушек.