«Большая семерка» выступила за стабильные отношения с Россией

Лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим, говорится в проекте коммюнике.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к РФ прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека», – отмечается в проекте итогового заявления, которое должно быть принято в воскресенье по итогам трехдневного саммита «семерки», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что ее действия носят дестабилизирующий характер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью.