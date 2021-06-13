На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим из-за коронавируса

На въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим.

«Наряды ДПС на костромском, ярославском и московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Причина такого решения оперштаба – ухудшение эпидситуации в столице», – говорится в сообщении в группе УМВД во «ВКонтакте».

При этом для тех, кто прошел полный курс вакцинации, имеет справку об отрицательном тесте на коронавирус, который сделан не ранее чем за три дня до въезда в регион, имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года, въезд в регион будет свободным.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах.