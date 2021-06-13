 

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл хотела закрутить роман с британским футболистом

13.06.2021, 15:16, Разное
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По словам английской радиоведущей Лиззи Канди, Меган Маркл еще до встречи с принцем Гарри хотела иметь отношения с британцем. Давняя подруга пыталась познакомить актрису с известным футболистом из Лондона.
Лиззи Канди рассказала, что герцогиня Сассекская была влюблена в Великобританию, поэтому мечтала о местном бойфренде. Радиоведущая вызвалась ей помочь и начала листать свою телефонную книгу. Выбор пал на футболиста Эшли Коула, но он не был заинтересован в общении с актрисой. Это было в 2013 году, еще до знакомства Меган Маркл с принцем Гарри. Подруга актрисы объяснила, почему член королевской семьи влюбился в звезду «Форс-мажоров». По ее словам, актриса излучает позитивную энергию, что делает ее особенной женщиной.

Футболиста Эшли Коула признают самым лучшим защитником его поколения. 40-летний спортсмен до отставки играл за ФК «Арсенал» и «Челси». После завершения карьеры футболиста он стал комментатором и тренером. Потенциальный бойфренд Меган Маркл был женат на исполнительнице Шерил Коул.



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