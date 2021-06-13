Spiegel – главным противником Макрона на выборах станет ненависть соотечественников

В то время, когда политическая сцена Франции превратилась в арену для «боёв без правил», недавняя пощёчина Эммануэлю Макрону представляет собой «серьёзную угрозу французской демократии», пишет Der Spiegel. Как считает издание, в данный момент страна переживает «крайне напряжённую и агрессивную политическую эпоху». С одной стороны, недавно рейтинг Макрона поднялся до небывалых высот, с другой — ещё ни один действующий президент не вызывал столь негативные эмоции у соотечественников.



Reuters

Столь широкое обсуждение пощёчины — большая редкость. За последние двое суток её показывали, анализировали и оценивали в режимах зацикленного и замедленного воспроизведения в Twitter, на различных новостных сайтах и ​​на всех телеканалах. Телохранители бывшего президента Франсуа Миттерана объяснили случившееся «явным провалом сил безопасности». Другие, рассматривая размытые изображения, пытались найти объяснение мотивам преступника, пишет Der Spiegel.

На сегодняшний день о мужчине в оливково-зелёной футболке, «правая рука которого приземлилась на левой щеке действующего президента» во вторник около 13:30, известно больше. Дамьену Тарелю 28 лет, он безработный и, по-видимому, увлекается боевыми искусствами и историческими реконструкциями. При обыске его квартиры следователи обнаружили экземпляр книги «Майн Кампф» и стрелковое оружие. Экспертиза его компьютера показала, что он следит за каналами идентитарных и правоэкстремистских движений в социальных сетях.

Суд приговорил Дамьена Тареля к 18 месяцам тюремного заключения. Однако за решёткой он проведёт только 4 месяца — к оставшимся 14 месяцам он приговорён условно.

Незадолго до нападения спутники Тареля сообщили репортёру программы Le Quotidien, что Франция находится в состоянии упадка. По их словам, именно поэтому они пришли «сказать нашему дорогому президенту то, о чём больше нельзя говорить». Преступник во время интервью стоял неподалёку и не проронил ни слова, отмечает Der Spiegel.

Пощечина роялиста Тареля, который — что сбивает с толку — также рассказал следователям, что на самом деле является сторонником Движения жёлтых жилетов, возможно, не стоила бы и упоминания, если бы она не произошла в «крайне напряжённую и агрессивную политическую эпоху».

Только в воскресенье, за два дня до нападения на Макрона, YouTube-блогер правый экстремист Papacito опубликовал видео, в котором он расстрелял и изрезал ножом чучело сторонника левой партии «Непокорённая Франция». Видео, содержащее сцены насилия, было заблокировано на YouTube, и в среду парижский суд начал расследование.

24 часа спустя лидер партии Жан-Люк Меланшон выступил на радиостанции «France Inter» и поделился «дикими теориями заговора»: в последнюю неделю перед выборами в стране случится нечто ужасное, возможно, даже убийство. «Мы станем свидетелями такого события, которое заставит в очередной раз указать пальцем на мусульман и начать гражданскую войну», — заявил Меланшон.

В эти недели Франция подвержена политическим дебатам, оторванным от партийно-политических программ и лишённым содержательного смысла. «Это конфликт, наполненный словесным насилием», — отмечает автор статьи.

По словам известного французского социолога Жерома Фурке, после цивилизованной эпохи политического конфликта наступило время «боёв без правил». На этом этапе пощёчина становится «серьёзной угрозой французской демократии». «Что происходит в стране, где часть французов лишает человека, избранного большинством из них, права их представлять?» — спросила газета Le Monde. Это «явное пренебрежение всеми правилами представительной демократии», считает французское издание.

Разумеется, в прошлом французские политики не были застрахованы от нападений: 2002 году во время военного парада 25-летний мужчина угрожал президенту Жаку Шираку винтовкой; в ​​2012 году Франсуа Олланда забросали мукой; в 2017 году молодой человек дал премьер-министру Мануэлю Вальсу пощёчину во время его предвыборного выступления в Бретани. Ещё со времен Великой французской революции политики во Франции были вынуждены «сосуществовать с уличным гневом». Но, как отмечает автор статьи, в данный момент происходит нечто иное, что «очень непросто расшифровать».

С одной стороны, согласно результатам недавних опросов, рейтинг популярности Макрона поднялся до нового максимума и в настоящее время значительно превышает рейтинг его предшественника Олланда на том же этапе его пребывания у власти. С другой стороны, за год до выборов ни один действующий президент не вызывал такую ​​агрессию среди французов, как Макрон.

Недавно в ходе обширного исследования Фонд Жан-Жореса, связанный с Социалистической партией, пришёл к выводу, что всё четыре эмоции, которые президент вызывает у своих соотечественников, являются отрицательными. 28% респондентов чувствовали в отношении Макрона «гнев», 21% — «отчаяние», 21% — «отвращение» и ещё 21% — «стыд». Среди сторонников консервативного лагеря негативные чувства в отношении президента были выражены даже сильнее, чем в отношении его правопопулистской оппонентки Марин Ле Пен.

И это, вероятно, самый отрезвляющий урок, который могла дать пощёчина: ненависть, которую большая часть соотечественников испытывает к Макрону, может стать его главным противником на выборах в 2022 году, пишет Der Spiegel.