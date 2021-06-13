 

Эксперт Forbes – США поступили с Канадой как ненадёжный партнер

13.06.2021, 15:12, Новости дня
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Отказ Джо Байдена от строительства нефтепровода Keystone XL хотя и пришёлся по душе «зелёным» активистам, cтал огромной геополитической ошибкой администрации американского президента, уверен политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики Ариэль Коэн. Как пишет он в статье для Forbes, мало того, что США поступили как ненадежный деловой и стратегический партнёр, данное решение играет на руку Китаю, в сторону которого развернутся канадские нефтяники.


Reuters

Попытка Канады повлиять на президента Байдена, чтобы тот дал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, оказалась неудачной, в результате чего компания TransCanada Energy официально отказалась от реализации проекта. Как считает американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики Ариэль Коэн, хотя это решение и пришлось по душе «зелёным» активистам, оно стало огромной геополитической ошибкой администрации Байдена, поставившей политику и идеологию выше национальных интересов.

Как пишет эксперт в статье для Forbes, активисты-экологи заявляют, что выбросы углекислого газа в атмосферу при разработке нефтеносных песков примерно на 17% больше, чем при разработке других месторождений, поэтому строительство этого нефтепровода следует остановить в пользу импорта «более чистой» нефти с других континентов. Однако данный подход обернется негативными последствиями, поскольку независимо от решения отказаться от сделки, нефтеносные пески в Канаде будут разрабатываться и дальше, а, добытую нефть всё равно будут доставлять в США — по железной дороге и автомобильным транспортом, что приведёт к увеличению выбросов парниковых газов и количества проблем, связанных с экологической безопасностью.

Кроме того, компания MEG Energy объявила о начале максимально активного строительства участка Trans Mountain, который заканчивается на морском терминале Канады. Администрация Трюдо приобрела этот проект в 2018 году, чтобы обеспечить его реализацию исключительно для открытия канадских нефтяных рынков для Китая. Если нефть не будет поставляться в США, вероятными получателями станут такие страны, как Китай или Индия, и Америке придётся зависеть от импорта нефти из менее дружественных стран, таких как Венесуэла, Саудовская Аравия и Россия.

Примечательно, продолжает Коэн, что отказ от нефтепровода Keystone XL привлёк особое внимание на фоне действий администрации Байдена, решившей больше не препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией. 

«Заявляя об экологической победе внутри страны, Байден дает РФ возможность заработать миллиарды долларов на экспорте углеводородов в Европу», — пишет эксперт Forbes.

По его мнению, одним своим решением Байден одновременно повысил внутренние цены на энергоносители и увеличил разногласия между США и Канадой. В данном случае США поступили как ненадежный деловой и стратегический партнёр, поэтому не стоит удивляться, когда канадские компании станут отказываться от будущих сделок с американцами в пользу менее строгих в отношении окружающей среды, но более надёжных партнёров, находящихся по ту сторону Тихого океана, например, в Китае.



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