 

Telegraph – Джонсона разозлил намёк Макрона на то, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании

13.06.2021, 15:12, Новости дня
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В ходе прямых переговоров между лидерами Британии и Франции Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном последний ошибочно намекнул на то, что Северная Ирландия не входит в состав Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph. Это заявление французского президента, как отмечается в статье, вызвало возмущение у британского премьера.


Reuters

Британского премьера Бориса Джонсона привело в ярость заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в ходе переговоров один на один в рамках саммита G7 намекнул на то, что Северная Ирландия не является частью Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
 
Как поясняет издание, Джонсон в беседе с французским лидером попытался объяснить своё разочарование протоколом по Северной Ирландии, спросив Макрона, что бы тот делал, если бы сосиски из Тулузы стало бы невозможно завозить в Париж.
 
По имеющейся информации, французский президент возразил, заявив, что это некорректное сравнение, поскольку Париж и Тулуза входят в состав одного государства. Тем самым Макрон ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Соединённого Королевства, указывается в статье.

Сразу после встречи Джонсон в беседе со своими помощниками выразил недоумение в связи с этим замечанием французского президента и позже намекнул на этот комментарий, когда сообщил Sky News, что некоторым лидерам необходимо «вбить себе в голову», что Великобритания является «единой страной».

Об этой ошибке стало известно после утренних переговоров в Корнуолле, которые Джонсон сначала провёл с Макроном, затем с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Протокол по Северной Ирландии, как напоминает издание, предусматривает таможенный контроль товаров, следующих из Великобритании в Северную Ирландию, чтобы таким образом избежать возникновения «жёсткой границы» между последней и входящей в состав ЕС Республикой Ирландия.

Джонсон в настоящее время рассматривает возможность того, чтобы в одностороннем порядке в ближайшие несколько недель применить статью 16 данного протокола, чтобы тем самым отказаться от выполнения некоторых элементов этой сделки с Евросоюзом, пишет The Daily Telegraph.



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