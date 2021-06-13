 

По всей стране более 300 хоров спели российский гимн

13.06.2021, 15:06, Разное
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Участниками акции стали не только профессиональные коллективы, но и любительские. Они исполняли гимн России, при этом многие участники подошли к делу творчески, спев гимн в знаменательных для российской истории местах. Таким образом хоровые коллективы отдали дань подвигам и свершениям защитников Отечества. Ролики некоторых участников с исполнением гимна снимались в уникальных местах, показывающих все разнообразие и богатство природы России.

В столице во Всероссийской хоровой акции участие приняли Московский Синодальный хор и Большой детский Хор им В.Попова. Первый — под управлением Алексея Пузакова, вторым управлял Анатолий Кисляков. Оба хоровых коллектива спели гимн России на Соборной площади Московского Кремля.

День России празднуется 12 июня, впервые россияне отметили эту дату в 1992 году. Через 2 года праздник был объявлен государственным. В этот день в Кремле традиционно проводят церемонию вручения государственных премий и награждение героев труда. По всей стране в День России проходят народные гуляния, концерты и другие мероприятия, а в некоторых городах можно увидеть и праздничный салют.



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